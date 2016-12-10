Bilal Erdoğan soruşturmasında takipsizlik talebine ret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya'nın Bologna kentinde "kara para aklama" suçlamasıyla açılan soruşturmada savcılığın dosyanın delil yetersizliğinden rafa kaldırılması talebi hakim tarafından reddedildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre soruşturmayı yürüten Ön Soruşturma Hakimi (Gip), Bologna Savcılığı'nın geçen Eylül ayında sunduğu takipsizlik kararı talebini reddetti. Habere göre hakim savcılığa, müşteki Murat Hakan Uzan'ın dinlenmesi ve olası belgelerin incelenmesi emri verdi.

ANSA ajansı haberi, "Bilal Erdoğan (soruşturmasının) rafa kaldırılmasına hayır" başlığıyla verdi ve "Ön Soruşturma Hakimi, Bolognalı savcılara müştekiyi dinlemelerini emretti. Bologna'da kara para aklama soruşturması açılan Türk liderin oğlu Bilal Erdoğan hakkında incelemelere devam" diye yazdı.

İtalyan basınının Fransa'da yaşayan Hakan Uzan tarafından yapıldığını belirttiği şikayet üzerine Bologna Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Şikayet dilekçesinde, Bologna'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde doktorasını yapan Bilal Erdoğan tarafından İtalya'ya para getirildiği iddiasının, kara para aklama suçu çerçevesinde soruşturulması isteniyordu.

Savcıların, müşteki sıfatıyla Hakan Uzan'ın ifadesini almak istediği, gerekirse Uzan'ın yaşadığı Fransa'da ve avukatları aracılığıyla da ifadesinin alınabileceğini söylediği ancak Uzan'ın bunu kabul etmediği belirtiliyordu.

Savcılık bunun üzerine geçen Eylül ayında, şikayete konu olan suçlamalarla ilgili bulguya rastlanmadığı ve müştekinin ifade vermediği gerekçesiyle takipsizlik kararı talep etmişti.

Ancak La Repubblica gazetesinin internet sitesinde bugün yer alan habere göre Uzan, takipsizlik talebinden 3 gün sonra avukatı aracılığıyla Bologna Savcılığı'na ulaştı ve "belgeleri toplamakta olduğunu ve ifade vermeye hazır olduğunu" bildirdi.

Bunun üzerine de hakim, Uzan'ın dinlenmesi ve teslim edeceği belgelerin incelenmesi için savcılığa 3 ay süre verdi.

La Repubblica, Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturmanın Türkiye ile İtalya arasında bir "diplomatik hadiseye" dönüştüğünü de hatırlattı.

Bu sözler üzerine Başbakan Matteo Renzi de Erdoğan'a Twitter üzerinden karşılık vermiş, "Bu ülkede hakimler yasalara ve İtalyan anayasasına cevap verir, Türk Cumhurbaşkanı'na değil. Buna 'hukukun üstünlüğü' denir" diye yazmıştı.