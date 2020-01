Bilal Erdoğan: Meclis serserilik yeri değil!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türk Milletine ve temsilcilerine hakaret" ettiği gerekçesiyle Bilal Erdoğan hakkında gerekli yasal işlemleri başlatması için TBMM Başkanlığına başvurdu. Bilal Erdoğan Twitter'dan "Kürsüye çıkınca verin cevaplarınızı, bütçe görüşmelerinde herkese sıra gelecek. Nedir bu tahammülsüzlük Allah aşkına? Halktan yüz bulmaya çalışın halktan, meclis serserilik yeri değildir, ahlaksız rezil tavırların amacı nedir?" diye yazdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı görüşmeleri sırasında TBMM'de konuştu. Erdoğan konuşurken oğlu Bilal Erdoğan da Twitter'dan Başbakan'a tepki gösteren vekillere cevap verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkanlığına yapmış olduğu başvuruda, 10 Aralık 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yapılan 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri esnasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmaya işaret etti.

Altay, Başbakan'ın, "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, bu salon içinde her birimiz milleti yani millî iradeyi temsil etmek gayesiyle bulunuyoruz. Bizim buradaki varlık sebebimiz, millî iradenin tecellisidir. Bu salon içinde çoğunluk da, azınlık da millî iradenin eseridir. İktidar partisine mensup milletvekilleri de, muhalefetin vekilleri de millî iradenin gereği olarak buradadır. Millî iradeyi korumak ve güçlendirmek -altını çizerek ifade ediyorum- sadece iktidar partisi vekillerinin değil, bu salondaki her vekilin birinci vazifesidir. Türkiye'nin her meselesinin müzakere edilmesi, istişare edilmesi, çözülmesi gereken zemin işte burasıdır. Türkiye'nin her meselesinde hem muhatap hem de çözüm aracı, bu salondaki vekiller ve onların arasından teşekkül etmiş hükûmettir. Bu salonun dışında, bu salondaki vekillerin dışında hiç kimse, hiçbir kurum, Allah'tan başka hiçbir güç bu ülkeye ve bu millete istikamet veremez. Hiçbir vekil, hiçbir siyasi parti millî iradeyi hedef alan, millî iradeyi, Meclis iradesini zayıflatmaya çalışan saldırılar karşısında kayıtsız kalamaz" ifadesini kullandığı sırada Bilal Erdoğan isimli bir kişinin @Bilal_Erdogan adlı Twitter hesabından "Halktan yüz bulmaya çalışın halktan, meclis serserilik yeri değildir, ahlaksız rezil tavırların amacı nedir?" mesajı atarak parlamentodaki milli iradenin temsilcilerine hakaret ettiğini söyledi.

Altay, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçesinde, "Türk Milletine ve temsilcilerine hakaret eden şahıs hakkında TBMM Başkanlığının gerekli yasal işlemleri başlatmasını saygılarımla dilerim" talebinde bulundu.