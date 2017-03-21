Bilal Erdoğan: Kılıçdaroğlu sandıkta gizlice 'evet' oyu kullanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bu sistem, Menderes gibilerini asan, Turgut Özal gibilerini zehirleyen, ellerine geçseydi Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te tutuklayıp ne yapacakları belli olmayan bir sistem" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, 16 Nisan'daki halkoylamasıyla ilgili, "Türkiye'de muhalefet zihniyeti, maalesef iktidarın yaptığı her şeyi eleştirmek, iktidarın 'doğru' dediği her şeye 'yanlış' demek üzerine kurulmuş. Sayın anamuhalefet lideri sandıkta gizlice 'evet' oyunu kullanacak olmasına rağmen bunu vatandaşıyla, tabanıyla paylaşamıyor." dedi.

Erdoğan, vakfın Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Yeni Nesil ve Yeni Anayasa" başlıklı konferansta konuştu.

Türkiye'nin, tarihinin önemli dönüm noktalarından birine doğru ilerlediğini, 16 Nisan'da anayasa değişikliğinin değil ülkenin geleceğinin oylanacağını belirten Erdoğan, mevcut sistemde milletin yasama ve yürütmeyi belirlemek için tek oy kullandığını, böyle bir ortamda iki organın birbirini dengelemesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Bunun kuvvetler ayrılığı ilkesine de uygun olmadığını dile getiren Erdoğan, "Bu, Türkiye'nin parlamenter sistemle yönetildiği kandırmacasının en önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Yeni sistemde yürütmenin başı olan cumhurbaşkanını bir pusulada oylayacağız, diğer pusulada da milletvekiline oy vereceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir radyo programında, yeni anayasayla ilgili sarf ettiği sözlere dikkati çeken Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kafasının karışık olduğunu ve anayasa değişikliğinin tam ne getirdiğini bilmediğini savundu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de muhalefet zihniyeti maalesef iktidarın yaptığı her şeyi eleştirmek, iktidarın 'doğru' dediği her şeye 'yanlış' demek üzerine kurulmuş. Yani sayın anamuhalefet lideri sandıkta gizlice 'evet' oyunu kullanacak olmasına rağmen bunu vatandaşıyla, tabanıyla paylaşamıyor. Bu sistemde başarılı siyasetçi ödüllendirilmiyor, çünkü anamuhalefetin başına kimin geçtiğini kasetler, kasetçiler, kasetleri yapanlar belirliyor. Bunun üzerine 7 seçimde kaybetseniz de hayatınızda hiçbir başarınız olmasa da kaset kumpaslarını tezgahlayan vesayet odakları sizi getirip ana muhalefet partisinin başına koyabiliyor. Bu sistemin bir neticesi olarak siz orada bütün hezimetlerinize, yalanlarınıza, rezaletlerinize rağmen kalıcı olabiliyorsunuz."

"Geleceğiniz bugünlerden aydınlık olur"

Mevcut sistemin krizler yarattığını, ülkeyi kilitlediğini, milletin önünü kapattığını ifade eden Erdoğan, "Bu sistem, Menderes gibilerini asan, Turgut Özal gibilerini zehirleyen, ellerine geçseydi Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te tutuklayıp ne yapacakları belli olmayan bir sistem. Kardeşlerim, bu sistemi bitirip yerine Türkiye'yi koalisyonlardan, krizlerden kurtaracak bir sistem ikame edecek miyiz? O zaman işte sizin geleceğiniz bugünlerden aydınlık olur." dedi.

Erdoğan, Avrupa'nın, 21. yüzyıla ırkçılık ve faşizm dalgalarının yükselmesiyle girdiğini, dünyaya öğrettiğini iddia ettiği şeyleri uygulamaktan aciz olduğunu söyledi.

Yeni yönetim sistemin hayata geçmesi durumunda halkın oyunu alan kişinin cumhurbaşkanı olacağını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu sanıyor ki Tayyip Erdoğan ilelebet yaşayacak. Kılıçdaroğlu aslında Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetsin istiyor. Çünkü ülkenin nereden nereye geldiğini herkes takdir ediyor. Ama Tayyip Erdoğan bir fani, peki Tayyip Erdoğan'dan sonra gelenler bu ülkeyi bu kadar istikrarlı yönetebilecekler mi? Geçmişe baktığımızda bunun kolay olmadığını görüyoruz. Onun için bu sistem Türkiye'yi yönetilebilir kılmak, koalisyonlara, darbelere son vermek için tasarlanmış, çalışılmış, demokratik süreçlerden geçip halkın önüne gelen bir referandum, bir sistem oylaması."

TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet de vakıf çalışmalarını Türkiye geneline yaymak için teşkilatlanmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gençlerin 15 Temmuz darbe girişiminde tankların, silahların önüne geçmesinden bütün dünyanın korktuğunu vurgulayan Emanet, Türkiye ve dünyayı şekillendirecek kişilerin bu gençler arasından çıkacağını ifade etti.

Etkinliğe, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ve öğrenciler katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler, bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı bir araya geldi.