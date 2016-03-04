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Bilal Erdoğan, İtalya'dan dönme kararı aldı

Doktorasını bitirmek için yurt dışına gittiğini açıklayan Erdoğan, güvenlik gerekçesiyle Türkiye'ye dönüyor

04 Mart 2016 09:37

İtalya'da hakkında kara para soruşturması açılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

İtalyan Gazetesi II Resto del Carlino Cumhurbaşkanı adı yolsuzluklarla anılan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, doktorasını tamamlamak için bulunduğu İtalya’dan güvenlik endişesini gerekçe gösterip Türkiye'ye dönme kararı aldığını açıkladı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bilal Erdoğan’ın, John Hopkins Üniversitesi’nde eğitimini sürdürmek için 6 ay önce eşi ve iki oğluyla birlikte taşındığı Bolonya kentinden ayrıldığı iddiasını İtalya’daki yerel gazetelerden Il Resto del Carlino ortaya attı.

Gazetenin haberine göre Bilal Erdoğan, Bolonya’daki arkadaşlarına İngilizce birer kısa mesaj (sms) göndererek, “Sevgili arkadaşlarım, biz İstanbul’a dönmeye karar verdik” ifadelerini kullandı.

 

“Güvenliğimiz hassas bir konu haline geldi”

 

Haberde Bilal Erdoğan’ın, oğlunun okulundaki velilere gönderdiği belirtilen mesajda taşınma gerekçesini ise, “Bolonya’daki güvenliğimiz, gerek İtalyan hükümeti gerekse de Türk hükümeti için çok hassas bir konu haline geldi” sözleriyle açıkladığı belirtildi.

Gazete Bilal Erdoğan’ın, daha sakin bir zamanda Bolonya’ya dönerek, arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelme sözüyle mesajını bitirdiğini de aktardı.

 

“Bilal Erdoğan’ın Bolonya’ya taşınması endişe yaratmıştı”

 

Il Resto del Carlino, “Onunki aşırı zırhlı bir hayat” ifadelerini kullanırken, Bilal Erdoğan’ın ve ailesinin, Türk korumaların yanı sıra İtalyan hükümetinden de koruma aldığını hatırlatarak, “Kısacası, her adımının fark edilmemesi mümkün değildi” diye yazdı.

Bilal Erdoğan’ın Bolonya’ya taşınmasının, orada yaşayanlar nezdinde büyük endişe yarattığını belirten Il Resto del Carlino haberini şöyle sürdürdü:

“Özellikle, özel bir kurumda eğitim gören oğlunun okulundaki veliler çok endişeliydi. Bilal Erdoğan’ın buraya taşınmasından birkaç gün sonra bazı veliler emniyet müdürü Ignazio Coccia’ya bir mektup yazarak, ‘Okulumuzun hassas bir hedef haline gelmesinden çok endişeliyiz’ diyerek çocuklarının güvenliğinin garanti altına alınmasını talep ettiler.”

 

"Kara para soruşturmasından sonra dönüyor"

 

Gazete ayrıca güvenlik sorunlarının dışında, işadamı Hakan Uzan’ın şikâyeti üzerine kara para iddialarının araştırılması için Bolonya Savcılığı’nın geçen ay başlattığı soruşturmanın da Bilal Erdoğan ve ailesi üzerinde 'ağır' bir etki yaratmış olabileceğini, bu nedenle 'vakitsiz' ülkesine dönme kararı almış olabileceklerini de belirtti.  Bilal Erdoğan, doktorasını tamamlamasının ardından Türkiye’ye döneceğini açıklamıştı.

 

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