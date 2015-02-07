Bilal Erdoğan, iki Japon rehine için Tokyo’ya gidip Başbakan Şinzo Abe ile görüşmüş

IŞİD tarafından idam edilen iki Japon rehine için Türkiye’nin çabaları açıklanmazken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 4 Şubat günü 3 dakikalığına Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüştüğü açıklandı.

Bilal Erdoğan’ın bu ziyareti için Erdoğan’ın 3 Şubat’taki telefon görüşmesinde talepte bulunduğu belirtildi.

Japonya’da Başbakan’ın yaptığı hiçbir görüşme gizlenmediği için, Bilal Erdoğan-Abe görüşmesi de ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç'in haberine göre, Başbakan Abe, Bilal Erdoğan’ı 4 Şubat günü kabul etti. Japon kaynaklar, görüşmenin içeriği ve gerekçesi için “Sadece 3 dakikalık bir görüşmeydi” açıklaması ile yetindi. Görüşmeden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abe’yi aramıştı. Erdoğan ile Abe arasında Japon saatiyle 18.15’te gerçekleşen görüşmede, Tayyip Erdoğan’ın oğlunun ziyareti için talepte bulunduğu iddia edildi.

IŞİD’in eline düşen Kenji Goto ve Haruna Yukawa’nın kurtarılması için Abe, muhatabı olan Başbakan Ahmet Davutoğlu yerine Erdoğan’ı 20 Ocak günü aramış ve yardım istemişti. Japonya, rehine krizinde IŞİD’in talep ettiği fidyenin ödenmesini reddetmiş, Musul Başkonsolosluğu görevlilerinin 101 gün aradan sonra serbest bırakılması olayı üzerine Türkiye’den de yardım istemişti.

IŞİD’in rehineleri infazının ardından da Erdoğan, Abe’yi 3 Şubat günü aradı. Bu görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Erdoğan, IŞİD’in ikinci Japon rehineyi de öldürmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Erdoğan, öldürülen gazetecilerin aileleri başta olmak üzere tüm Japon halkının acılarını paylaştığını söyleyerek başsağlığı dileğinde bulundu. Erdoğan, “Bir insanlık suçu olan terörün dini, milliyeti ve ideolojisi olmadığını” belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin “terörizmle mücadelede uluslararası toplumla dayanışma ve işbirliği içinde olmaya devam edeceğini” iletti. Erdoğan ayrıca, Japonya’yla ikili ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerine de değindi.

Ancak aynı görüşmeye dair Japonya’da yapılan açıklamada, Abe, Erdoğan’a rehine krizinde gösterdiği çabalar için teşekkür etti. Zorlu bir süreçte Türkiye’nin yardımının önemini vurguladı ve Japonya’nın Ortadoğu’nun barış ve güvenliği için katkılarına devam edeceğini belirtti. Ancak Türkiye’nin oynadığı bu rol hakkında Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, 4 Şubat’ta yaptığı basın toplantısında, “Türkiye terörle mücadelesini her alanda sürdürüyor. Ama spesifik olarak kişilerin kurtarılmasına ilişkin neler yapıldığı konusunda bilgi veremiyorum. Arzumuz özgürlüklerine kavuşmalarıydı” açıklamasını yapmakla yetinmişti.