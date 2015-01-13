Bilal Erdoğan, 'iftira davası'nı kaybetti, üstüne 1500 lira ödeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yönetiminde olduğu TÜRGEV'le ilgili haber dolayısıyla açılan "iftira" davasında Kartal Anadolu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, muhabir Rıfat Doğan'ın beraatine karar verdi.

Bilal Erdoğan, soL gazetesinde 15 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan; “Sezgin Tanrıkulu, TÜRGEV'e Suudi Arabistan'dan gönderilen 99 milyon dolarlık bağışın Sevda Tepesi'nin imara açılmasının karşılığı olup olmadığını sordu. Kanuna aykırı olarak tepenin imara açıldığı tarih ile 'bağışın' gönderildiği tarhi arasında iki ay var” ifadelerinin yer aldığı haber sonrası muhabir Rıfat Doğan'a 'iftira' davası açmıştı.

İlk duruşmasının bugün görüldüğü davadan çıkan karar doğrultusunda Bilal Erdoğan ayrıca muhabir Rıfat Doğan'a 1500 lira ödeyecek.

'Gerçekleri yazmaya devam'

Doğan ise, davayla ilgili gelişmeleri şu tweetleriyle duyurdu:

"Durusmamin görüleceği 2. Asliye Ceza salonunu Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan ve AA'ya ayırmışlar 12 gazetecinin dosyası var.

TÜRGEV Avukatına göre yaptığım haberle Bilal Erdoğan hakkında kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturmuşum!

Beraat ettim ustune üstlük Bilal'den 1500 TL alacaklıyım. #GerceklerSıfırlanamaz.

Desteğini esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ederim. Gerçekleri yazmaya devam."