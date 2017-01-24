Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturma kapatıldı

Övgü Pınar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya'nın Bologna kentinde "kara para aklama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapatıldı.

İtalyan Ansa ajansının haberine göre, müşteki Hakan Uzan'ın soruşturmada ifade vermeyi reddetmesi üzerine savcılık soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi talebini yineledi. Ön soruşturma hakimi de, soruşturmanın rafa kaldırılması talebini kabul etti.

İtalyan basınının Fransa'da yaşayan Hakan Uzan tarafından yapıldığını yazdığı şikayet üzerine, Bologna Cumhuriyet Savcılığı Bilal Erdoğan hakkında "kara para aklama" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Şikayet dilekçesinde, Bologna'daki Johns Hopkins Üniversitesi'nde doktorasını yapan Bilal Erdoğan tarafından İtalya'ya para getirildiği iddiasının, "kara para aklama" suçu çerçevesinde soruşturulması isteniyordu.

Haberlere göre, yaklaşık bir yıldır süren soruşturma sürecinde savcılık geçen Eylül ayında, şikayete konu olan suçlamalarla ilgili bulguya rastlanmadığı ve müştekinin ifade vermediği gerekçesiyle takipsizlik kararı talep etmişti.

Ancak ön soruşturma hakimi geçen ay bu talebi reddederek müşteki Murat Hakan Uzan'ın dinlenmesi ve olası belgelerin incelenmesi talimatını vermişti.

Ansa'nın bugün geçtiği habere göre ise Hakan Uzan'ın ifadesine ulaşılamaması üzerine savcılık ikinci kez takipsizlik talebinde bulundu. Bu kez hakim de talebi kabul etti.

Erdoğan 'İtalya mafyasıyla uğraşsın' demişti

Bilal Erdoğan hakkında Bologna'da açılan soruşturma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

Erdoğan, geçen yıl Ağustos ayında İtalyan Rainews24 haber kanalına verdiği mülakatta, "Şu anda İtalya'ya girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu belki de tutuklayacaklar..." demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kusura bakmasınlar, İtalyan hukuku kendini bir defa çek etmesi lazım, böyle bir anlayış olamaz. Bu, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerimizi bile sıkıntıya sokar.

"Benim pırlanta gibi, ki Johns Hopkins'te okuyan, gelip Bologna'da mezuniyetini alacak olan oğluma kara para aklayıcısı damgasını vurmaya kimsenin hakkı yok. Benim oğlumla uğraşmayı bıraksın da İtalya kendi mafyasıyla uğraşsın!"

Erdoğan'ın bu sözleri İtalya'da karşı tepkiyle karşılanmış, dönemin başbakanı Matteo Renzi Twitter'a yazdığı mesajda, "Bu ülkede hakimler yasalara ve İtalyan anayasasına cevap verir, Türk Cumhurbaşkanı'na değil. Buna 'hukukun üstünlüğü' denir" ifadelerini kullanmıştı.