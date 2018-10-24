Bilal Erdoğan: Gençlik döneminde iş kaygısı, kariyer kaygısı ön planda olabiliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlerin ülke meselelerinde fedakarlık göstermesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Gençlik döneminde iş kaygısı, kariyer kaygısı ön planda olabiliyor. Ancak ülke meseleleri, sosyal meseleler konusundaki fedakarlıkların bu yaşlarda oluşması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), 3 Kasım'da gerçekleşecek Türkiye Gençlik Zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç katıldı.

Üsküdar'daki TGSP binasındaki toplantıya katılan Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun Türkiye'de toplum alanında platform düzeyinde çalışmalara örnek teşkil edecek bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırmaları, birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir irtibat halinde çalışabilmelerini planlamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber gayret ediyorum. Komisyonlardaki gayemiz de genç arkadaşların bizzat proje üretmeleri ve geldiğimiz noktada çok verimli sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

“Sosyal girişimcilik ödüllerine 256 başvuru geldi"

Erdoğan, “Bugün duyurusunu yapmakta olduğumuz Türkiye Gençlik Zirvesi de hem önemli bir gençlik araştırmasının üzerine konumlandırılacak olması itibariyle, verileri üzerinde istişare başlatacak olması itibariyle hem de geleneksel hale gelmesini istediğimiz sosyal girişimcilik ödülleri itibariyle inşallah çok verimli bir etkinlik olacak. Gençliğin sorunlarının, meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle de gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sosyal meselelere ilgi duymasını arzu ediyoruz. Elbette gençlik döneminde iş kaygısı, kariyer kaygısı ön planda olabiliyor. Ancak ülke meseleleri, sosyal meseleler konusundaki fedakarlıkların bu yaşlarda oluşması gerektiğine inanıyoruz. Teşvik etmek istediğimiz alanlarda bu tür yarışmalar ve ödüller yapmanın verimli olduğunu gördük. Sosyal girişimcilik ödüllerine 256 başvuru geldi. Çok enteresan, yaratıcı başvurular aldık. Bunların birçoğu bireysel sosyal girişimcilik projeleriydi. Özellikle hayata geçirilmiş olan projeleri değerlendirmeye almaya özen gösterdik. Bir kısmı da sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirmekte olduğu veya geçirdiği projelerdi. Bunları öncelikle jürinin alt komisyonları değerlendirdi. 256 başvuruyu 30'a indirdi. Son üst jürimiz bu 30 arasından 1'inci, 2'inci ve 3'üncülük derecelerine karar verdi. 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı projelere de mansiyon ödülleri vereceğizö şeklinde konuştu.

Parlamento ve sivil toplum ilişkisi

1'inci projeye 15 bin lira, 2'inci projeye 10 bin lira, 3'üncüye 8 bin lira verileceğini ve mansiyon ödülünün de 5 bin lira olduğunu belirten Bilal Erdoğan, “Ülkemiz son 16 yılda önemli bir ekonomik değişim ve dönüşümü yaşadı. Yaşamaya devam ediyor. Düşük gelirli sınıftan orta gelirli sınıfa, orta gelirli sınıftan da yüksek gelirli sınıfa doğru ilerlemeye çalışan bir ülkeyiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde parlamentonun yasama alanına güçlü bir şekilde girdiğini görüyoruz. Yasama alanında çalışan bir parlamentonun, yasama alanlarıyla ilgili olarak sivil toplumla daha yakın dayanışma ve istişare içinde bulunacağına inanıyoruz" dedi.