Bilal Erdoğan: Gazze'de Somali'de insanlar "Erdoğan" ve "Ertuğrul" diyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Bosna Hersek'te, Gazze'de, Somali'de, Arakan'da sokaklarda insanların "Erdoğan ve Ertuğrul" dediğini kaydederek, "24 Haziran seçimleri, sadece bugünümüz için değil çocuklarımızın kuracağı 2053, 2071 Türkiye'si için de önemli bir kapı eşiği mesafesidir. Yani bir kapıdan giriş yapıyoruz, ondan sonra önümüz çok açık. Ondan sonra inanın Türkiye, 21. yüzyıla damgasını vuracak, düşmanlarımız bunu bizden çok daha iyi bildikleri için bize ve liderimize saldırıyorlar" diye konuştu.

TÜGVA'nın Uşak şubesinin açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin geleceğe güvenle bakabilmesi için, çocuklarını, gençlerini iyi yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların, yetişkinliklerini yaşayacakları zamana göre yetiştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde, Türkiye'nin geleceğinin ıskalanmış olacağını belirten Erdoğan, bugünün çocuklarının, 21. yüzyılın yetişkinleri, yöneticileri, bilim insanları olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "İşte Cumhurbaşkanımızın 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirecek olanlar, bugünün çocukları. Çocuklarımızı 2053'e , 2071'e göre yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

"Seçimler önemli bir fırsat"

Türkiye'nin yaşadığı birçok soruna, sıkıntıya rağmen, büyüme oranlarında rekor kırdığını anlatan Erdoğan, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimine değinerek şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da burayı savaş yerine çevirmeye çalışanlar, milletine tanklarla uçaklarla kurşun sıkanlar hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hainlerle mücadele etmek için çetin bir mücadele veriyoruz. Ama milletimizin de bu zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, dışımızdaki düşmanlarla ve onların maalesef içimizdeki işbirlikçileriyle hesaplaşması için seçimler önemli fırsatlardır. İşte, 'Cumhurbaşkanımız zayıflasın, ülkenin başında duramasın, giderse gitsin' diyenler, maalesef bu ülkenin düşmanlarına yardımcı olanlara hizmet ederler. Bugün Türkiye düşmanları ne istiyor, ona göre pozisyon alsak, ülkemizin menfaatine göre konum almış oluruz."

Türkiye'nin 21. yüzyıla damgasını vurması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni güçlü bir şekilde savunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, İtalya'nın hükümet kurmakla uğraştığını, Belçika'da, Almanya'da aylarca hükümetin kurulamadığını, bu sorunun, başkanlık sistemi olan ABD'de olmadığına işaret etti.

"Ufak tefek şeylere takılıp büyük yürüyüşü aksatamayız"

Türkiye'de 16 yıldır yaşanan "Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hikayesi"nin, dünyada eşi benzeri olmayan bir siyasi başarı hikayesi olduğunu dile getiren Erdoğan, Bosna Hersek'te, Gazze'de, Somali'de, Arakan'da sokaklarda insanların 'Erdoğan ve Ertuğrul' dediğini kaydederek, 24 Haziran seçimlerinin, dünya mazlumları için de büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Erdoğan, şunları söyledi:

"24 Haziran seçimi, sadece bugünümüz için değil çocuklarımızın yetişip kuracağı 2053, 2071 Türkiye'si içinde önemli bir kapı eşiği mesafesidir. Yani bir kapıdan giriş yapıyoruz, ondan sonra önümüz çok açık. Ondan sonra inanın Türkiye, 21. yüzyıla damgasını vuracak. Düşmanlarımız bunu bizden çok daha iyi bildikleri için bize ve liderimize saldırıyorlar. Bunu çok iyi bildikleri içindir ki Mısır'da halkını katlederek darbeyle iktidara gelen adama diktatör demeyenler, her zaman seçimle halkından destek almış bir Cumhurbaşkanına diktatör diyorlar. Bunları çok iyi görmemiz lazım, bunları görmeyenlere çok iyi anlatmamız lazım. Ufak tefek şeylere takılıp bu büyük yürüyüşü aksatamayız. Türkiye'nin bu büyük duruşuna halel getiremeyiz."

Erdoğan, konuşmaların ardından TÜGVA Uşak Şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Giresun'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün isminin verildiği gençlik merkezinin açılışını da yapan Erdoğan, Uşak Belediyesi Cirit Sahası'nda oynanan cirit müsabakasını izledi, kısa süre ata bindi, ok attı.