Bilal Erdoğan: Eşitsizlik ve çatışmaların arttığını görüyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 4. Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Batı'nın kültürel hegemonyası zaman zaman baskı aracına dönüştü ve geldiğimiz noktada dünyaya daha fazla barış ve huzur getiremediğini, eşitsizlik ve çatışmaların arttığını görüyoruz" dedi.

Etnospor Kültür Festivali'yle ilgili görsel tanıtımın da yapıldığı konferansta konuşan Erdoğan, dünyadaki tüm kültürlerin birbirine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak kültürler arası dengenin sağlanmasına katkı yapmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21. yüzyılda daha fazla barış ve refah görmek istiyorsak, buna diğer kültürlere saygı göstererek ulaşabiliriz. Farklı kültürler ve renkler bizim zenginliğimizdir. Biz geleneksel spor çeşitlerini canlandırmak istiyoruz. İnsanlar, milli kültürlerin yaygınlaşmasından memnun. 9-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da 3. Etnospor Kültür Festivali'ni gerçekleştireceğiz. Bu festivalde sadece Anadolu'nun değil, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinin geleneksel spor çeşitleri yer alacak. Hepinizi bu festivale davet ediyorum."

Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bugüne kadar iki kez Dünya Göçebe Oyunları'nı, iki kez de Etnospor Kültür Festivali'ni gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Etnosporun uluslararası yaklaşım gerektirdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de geleneksel sporların popülerleştirilmesiyle ilgili çalışmalarda Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun öncü olmasını arzu ediyoruz. Onların çalışmalarını destekliyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak İstanbul'daki festivale bu sene Japonların atlı sporu olan yabusameyi tanıtma fırsatı bulacağız. Aynı zamanda Katar'dan, şahinle av yapma sporu olan gannas sporcuları gösteriler yapacak. Kazak ve Kırgız kardeşlerimizin kökbörü ve atlı akrobasi gösterileri olacak."

Erdoğan, bu sene çocuklara çok daha büyük etkinlik alanları ayırdıklarını belirterek, TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi film karakterlerini çocuklarla buluşturacaklarını kaydetti.

Antalya'daki çalıştayda yapılan "yerli ve milli" vurgusunun önemine işaret eden Erdoğan, "Batı'nın kültürel hegemonyası zaman zaman baskı aracına dönüştü ve geldiğimiz noktada dünyaya daha fazla barış ve huzur getiremediğini, eşitsizlik ve çatışmaların arttığını görüyoruz. Dünyanın bütün renk ve kültürlerinin değerli olduğu vurgusunu geleneksel sporlar üzerinden yapma gayreti içerisindeyiz. Batı, dünya nüfusunun yüzde 12'sini oluşturuyor. Bunun dışındaki yüzde 88, milli ve yerli olan şeyleri, geleneklerini yaşamak, değerlerinin saygın olduğunu görmek istiyor."

Erdoğan ayrıca, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov'la bir araya geldi.