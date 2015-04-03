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Bilal Erdoğan: Dış mihrakların oyunlarını bitireceğiz, spor da bunun önemli bir aracı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Ok ve Yay Atölyesi'nin açılışında açıklamalar yaptı

03 Nisan 2015 23:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Okmeydanı Okçular Vakfı bünyesinde kurulan Türk Osmanlı Geleneksel Ok ve Yay Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. 

Gazetecilerin gündemle ilgili sorularını cevaplayan Erdoğan, Berkin Elvan dosyasına bakan savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesiyle ilgili konuştu. Yaşanan olayların birlik ve beraberliği bozmaya yönelik olduğunu söyleyen Erdoğan,  "Bunlar bizim gündemimiz olmamalı. Biz, milli birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya yönelik ucu nerede olduğu belli olmayan hep böyle dış mihrakların Türkiye üzerinde oynadığı oyunların bir parçası olduğu aşikar. Bu işleri inşallah sağduyuyla birlikte durarak bu şekilde kardeşlikle muhabbetle bitireceğimizi düşünüyorum. İnşallah spor da bunun önemli araçlarında birisi olacaktır. Moralimizi bozmayacağız. Özgüvenimizi arttıracağız ve geleceğin Türkiye’sini inşallah çok güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Bütün bozguncuların art niyetlerine hepsine karşılık olarak" ifadelerini kullandı.

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