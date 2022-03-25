Bilal Erdoğan'dan yurt dışına çıkmak isteyen gençlere: Yapabilirseniz çok iyi olur ama ülkemize dönmeyi hep aklımızda tutalım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan üniversiteye gitmek isteyen gençlere, "Tabii ki de bunu yapabilirlerse çok iyi olacaktır ancak ülkemize dönmeyi de hep aklımızda tutalım" dedi.

Niğde'de TÜGVA'nın bir etkinliğine katılan Bilal Erdoğan, "21'inci yüzyıla damgasını vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz. Ufkunuzu daha geniş tutun" dedi.

Erdoğan, "Türkiye’nin, gelecekle ilgili umutlu olması için çok neden olduğunu, son yıllarda uluslararası platformda çok etkili konuma geldiğini, bugün de Rusya-Ukrayna krizinde ara bulucu konumunda olduğunu" söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Salgın ve savaş döneminin getirdiği zorlukları bütün dünya ile birlikte bizde yaşıyoruz ancak 21'inci yüzyıla damgasını vuracak ülke olarak ön plana çıkıyoruz. Ufkunuzu daha geniş tutun, hedeflerinizi yüksek tutun. Yurt dışına çıkmayı düşünen arkadaşlarımız, tabii ki de bunu yapabilirlerse çok iyi olacaktır ancak ülkemize dönmeyi de hep aklımızda tutalım çünkü emin olun; dünyanın en güzel şehri İstanbul, en güzel ülkesi de Türkiye’dir."