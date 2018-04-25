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Bilal Erdoğan: Burada yetişenler dünyanın en iyileri olacak

"Dünya tarihinin en önemli okçuları bizim dedelerimiz"

25 Nisan 2018 18:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, okçuluğun geçmişimizde önemli bir yer tuttuğunu belirterek "Dünya tarihinin en önemli okçuları bizim dedelerimiz. Dünya okçuluğunun merkezi burası. Burası için son 6 yıldır yapılan çalışmalarda emeği geçenlerin katkılarıyla yeniden dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. Burada ok atmak mühim bir mesele" dedi.

Okçular Vakfı'nın destekleriyle Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Okullararası Okçuluk Müsabakaları"nın ödül töreni yapıldı. Törende konuşan  Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan okçuluğun geçmişimizde önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Dünya tarihinin en önemli okçuları bizim dedelerimiz. Dünya okçuluğunun merkezi burası. Burası, son 6 yıldır yapılan çalışmalarda emeği geçenlerin katkılarıyla yeniden dünya okçuluğunun merkezi haline geldi. Burada ok atmak mühim bir mesele. Burası bir tekke. Ok attığınız zaman ecdadın nasıl ve neden ok attığını sakın unutmayın. Onlar tarihin en iyi okçuları, pehlivanları olduysa o ruha ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Burada yetişen okçular dünyanın en iyi okçuları olacak"

Okçuluktaki başarıları dünya seviyesine çıkarttıklarını söyleyen Erdoğan, "İnanıyorum ki Tokyo'dan itibaren olimpiyat madalyaları ülkemize gelmeye başlayacak. Bu madalyaları alanlar sizin aranızdan çıkacak. Burada yetişen okçular dünyanın en iyi okçuları olacak." dedi. 

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Bilal ErdoğanokTürkiye Okçuluk Federasyonu

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