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Bilal Erdoğan: Bize gerici diyenleri 15 yılda utandırdık

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Diyarbakır'da düzenlediği programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Bize gerici diyenleri utandırdık mı 15 yılda, evet

05 Kasım 2017 22:50

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı\'nın (TÜGVA) Diyarbakır\'da düzenlediği programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, \"Bize gerici diyenleri utandırdık mı 15 yılda, evet. Bu ülkede alnı secdeye gittiği için gerici diyenler, ne uçak yaptırdılar, ne de araba yaptırdılar. Kendileri uzaya mı gitti, hayır\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Diyarbakır Şubesi\'ni ziyaret etti. Ziyarette Bilal Erdoğan\'a, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Partili milletvekiller, Galip Ensarioğlu ile Ebubekir Bal ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla eşlik etti. Ziyaret sırasında TÜGVA şubesinin bulunduğu Ekin Ceren Parkı polis tarafından bariyerlerle kapatılırken, AFAD ekipleri de radyasyon ve kimsayal ölçüm cihazlarıyla önlem aldı.
Burada TÜGVA üyelerine seslenen Bilal Erdoğan, dünyanın enterasan zamanlardan geçtiğini belirterek, \"Kuzey Kore\'de bir nükleer savaşın yaşanması endişesi yaşanıyor. Irak ve Suriye\'nin geldiği durumda bir belirsizlik var ve bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyon insan oldu. Öbür taraftan ABD ve AB\'nin iç siyasetinde ciddi konular konuşuluyor. Bir yandan dünya terörle mücadele ederken, bir yandan bakıyorsunuz Amerika\'da bir binanın penceresinde 59 kişiyi kurşuna diziyor. Tabii buna terör demiyorlar. Ne diyeceklerini daha bulamadılar. Bazen işlerine gelince darbeye darbe demiyorlar, teröre terör demiyorlar. İşte bugün Belçika, Katalonya\'da bağımsızlık peşinde koşan lideri teslim aldı. Bakalım İspanya\'ya verecekler mi? Türkiye\'de terör olaylarına katılmış insanları Türkiye\'ye vermiyorlar. Herhalde orada da vermeyecekler diye düşünüyorum. Bekleyip, göreceğiz. Ama bütün bu çalkantıların içerisinde şunu görmek mümkün; dünyada kurulduğu iddia edilen, dünyaya özgürlük, demokrasi, insan hakları getireceği düşünülen dünya sistemi, bunları getirmediği gibi, kendi ülkelerinin iç sorunlarına çözüm üretemedi. Ne yaptılar? Bölmek, parçalamak istedikleri ülkeleri iç işlerine karışmak için bu terminolojiyi kullandılar. Bir batı ülkesi, bir ülkeye gelip, insan hakları dediği zaman, bilin ki oranın iç işlerine karışmak, sömürgeleştirmek için bunu yaptı\" dedi.
\'15 TEMMUZ\'DA DÜNYA DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇECEK BİR İŞ YAPTILAR\'
Gençlerin çok çalışması gerektiğini belirten Bilal Erdoğan, \"Teknolojide, fende, bilimde, en iyi noktaya biz gelmeyiz ki, bu zulüm düzenine alternatif bir düzlem oluşabilsin. Zulme karşı durmak, adaleti tesis etmek üzerine bir düzen geliştirebilmek için bizim çok çalışmamız lazım. Bize gerici diyenleri utandırdık mı 15 yılda, evet. Bu ülkede alnı secdeye gittiği için gerici diyenler, ne uçak yaptırdılar ne araba yaptırdılar. Kendileri uzaya mı gitti, hayır. Ama bu ülkede alnı secdeye gidenler 15 Temmuz\'da dünya demokrasi tarihine geçecek bir iş yaptılar\" diye konuştu.

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