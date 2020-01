Bilal Erdoğan: Biz niye bu gavurların peşindeyiz?

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, \"Kendi sanayimizi oluşturmamız Avrupa’nın işine gelir mi?\' Avrupa özentilerine sesleniyorum; \'Biz niye bu gavurların peşindeyiz?\' Ne gerek var. Biz dünyaya millet nedir öğretmişiz. Biz dünyada zulümler olmasın diye kılıç kuşanan, at binen, ok atan bir ecdadın torunlarıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, TÜGVA Giresun İl Temsilciliği\'nin açılışına katıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı açılışta konuşan Erdoğan, değerlerine yabancı, geçmişine düşman olarak değil, geçmişinden güç alan, değerleriyle özgüven kazanan, dünyada eziklik ve kompleks içinde olmayan, dünyaya meydan okuyan bir gençlik yetiştirmek istediklerini söyledi. Türkiye’de hiçbir şeyin \'Milli\' olarak yapılmasına olanak tanımadığını belirten Bilal Erdoğan, şunları söyledi;

\"Bize \'Gerici\' diyenler \'Gerici\' diyedursun. Bunlar bu ülkeyi bir adım ileriye götürmeyenlerdir. Bize \'Gerici\' diyenler, Batı’nın elbisesini alan, müziğini dinleyen, filmini seyreden, yemeğini yiyenlerdir. Başka bir özelliği yok. Batı’nın ilmini fennini aldın mı? Hayır. Bilakis bu ülkede ilk defa milli uçak yapmak isteyen çıktı, kafasına vurdular. İlk defa milli otomobil üzerinde çalışıldı, projeyi öldürdüler. Bu ülkede hiçbir şeyin milli olarak yapılmasına olanak tanımadılar. Şimdi, kendi uçağımızı, tankımızı, tüfeğimizi yapar hale geldik. Kendi sanayimizi oluşturmamız Avrupa’nın işine gelir mi. Avrupa özentilerine sesleniyorum. Biz niye bu gavurların peşindeyiz. Ne gerek var? Biz dünyaya millet nedir öğretmişiz. Biz dünyada zulümler olmasın diye kılıç kuşanan, at binen, ok atan bir ecdadın torunlarıyız.\"

\"MİLYONLARCA İNSAN KATLEDİLİYOR\"

Zulme karşı duruş zihniyetinin güçlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Erdoğan, yüzlerce yıl Osmanlı’nın hüküm sürdüğü Balkanlar\'da kimsenin ne dil, ne de kültürünün kaybolduğunu, ne de kilisesinin yıkıldığını vurgularken şöyle konuştu:

\"Ama şimdi batının elindeki imkanlar, ne için kullanıldı? İnsanları yeryüzünden silmek için kullanıldı. İşte barut Avrupa’ya geldikten sonra onlarca yerlinin yok edildiğini izledik. Sanmayın ki Batı bu işleri bıraktı. Dünyada kalan milyonlarca insan katlediliyor. Avrupa’nın göbeğinde Bosna’da 250 bin insan katledildi, Ruanda\'da 1 milyon insan katledildi, Amerikalı, Avrupalı, Rus askerlerin gözü önünde Suriye’de ve Irak’ta yine milyonu aşkın insan katledildi. Demek ki zihniyet aynı. Onun için bizim yeniden zulme karşı duruş zihniyetimizi güçlendirmemiz lazım. Bunun bayraktarlığını bu milletten başka yapacak da yoktur.”

Konuşmanın ardından vakıf temsilciğin açılışı gerçekleştirildi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da Erdoğan’a kemençe hediye etti.

FOTOĞRAF