Bilal Erdoğan, babasının isminin verildiği okulu açtı (2)

KAYSERİ\'YE GEÇTİ

Bilal Erdoğan, Nevşehir\'deki programının ardından Kayseri\'ye geçti ve merkez Melikgazi Belediye Başkanı AK Partili Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Erdoğan, \"Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak hızla büyüyen bir yapıya sahibiz. Eğitim anlamda binlerce kişiye burs veriyor ve yurtlarda kalmalarına imkan tanıyoruz. Eğitime büyük önem veriyoruz. Melikgazi Belediyesinin eğitime ve öğretime yapmış olduğu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Bunun için hazırlanan basılı eseri gördüm\" dedi.



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