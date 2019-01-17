Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Avrupa’da liderlik kalibresinde kimse yok. Ne İngiltere'de, ne Almanya'da, ne de Fransa'da var. Biz, tarihin böyle bir dönüm noktasında önümüzde güçlü bir liderimiz olduğu için şanslıyız" dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı'nın kapanış programına katılan Bilal Erdoğan, son günlerde İngiltere parlamentosunda yaşanan sürece dikkat çekti.

Erdoğan, "Avrupa'da liderlik kalibresinde kimse yok. Ne İngiltere'de, ne Almanya'da, ne de Fransa'da var. Biz, tarihin böyle bir dönüm noktasında önümüzde güçlü bir liderimiz olduğu için şanslıyız" diye konuştu.

Liderliğin çok iyi tanımlanması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Liderlik, toplumsal değişimin, statüko varken değil statükonun tehlikede olduğu bu huzursuzluk zamanlarında gerçekleştiğini bilmek ve huzursuzluk zamanlarında soğukkanlılığını kaybetmeden o değişimi yönetebilmektir. 16 yılda yaşadıklarımız budur. 28 Şubat dönemini düşünün. Toplumun inançlı kesimine ciddi zulümlerin yapıldığı ve elitist tabakanın istediği gibi bu toplumu değiştirebileceğini düşündüğü huzursuzluk zamanları…Bu zamanların beklediği liderlik, millete hemen huzur getirip işleri yatıştırmak değil, milleti, o huzursuzluğun yeniden yaşanmayacağı yeni bir statükoya kavuşturmak. Dünya 5'ten büyüktür dediğiniz zaman iddialı bir statükoyu hedef olarak önünüze koyuyorsunuz."