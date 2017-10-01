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Bilal Erdoğan, 'Avrupa özentilerine' tepkili: Biz niye bu gavurların peşindeyiz?

"Kendi sanayimizi oluşturmamız Avrupa’nın işine gelir mi"

01 Ekim 2017 02:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan "Avrupa özentilerine sesleniyorum. Biz niye bu gavurların peşindeyiz. Biz dünyaya milet nedir öğretmişiz" diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Giresun İl Temsilciliği’nin açılışına katıldı. Erdoğan, Türkiye’de hiçbir şeyin ‘Milli’ olarak yapılmasına olanak tanımadığını söyledi. Erdoğan “Kendi sanayimizi oluşturmamız Avrupa’nın işine gelir mi. Avrupa özentilerine sesleniyorum. Biz niye bu gavurların peşindeyiz. Ne gerek var? Biz dünyaya millet nedir öğretmişiz. Biz dünyada zulümler olmasın diye kılıç kuşanan, at binen, ok atan bir ecdadın torunlarıyız.” ifadelerini kullandı.

 

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