Bilal Erdoğan: Avrupa Birliği cazibesini yitirdi, Batı medeniyeti, bir çıkmaza doğru sürüklenmekte

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Avrupa Birliği'nin eski cazibesini artık tamamen yitirdiğini belirterek, "O Batı medeniyeti dediğimiz, işte aydınlarımızın çok gıptayla özendiği, sadece şeklen benzemenin marifet olarak sayıldığı Batı medeniyeti, maalesef bir çıkmaza doğru sürüklenmekte" dedi.

Erdoğan, "Çanakkale'de, Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolumuzu işgal edemeyenler, belki topraklarımızı işgal edemediler ama kafaları işgal etmek suretiyle ve özellikle de aydın kesimimizi esir almak suretiyle, ülkemizi kültürel ve zihinsel olarak esir almaya çalıştılar" diye konuştu.

TÜGVA Sinop Şubesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin, güçlü liderlik anlayışı devam ettiği sürece, dünyadaki tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Değerleriyle barışık bir gençliğin, ülkenin bekası açısından çok önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, geçmişini bilen gençliğin, geleceği hakkında da güçlü iddialara sahip olabileceğini vurguladı.

"Ülkemizi kültürel ve zihinsel olarak esir almaya çalıştılar"

Erdoğan, TÜGVA'nın, ülkelerinin geleceğini şekillendirecek gençler yetiştirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Birinci Dünya Savaşı'nda, Anadolumuzu işgal edemeyenler, belki topraklarımızı işgal edemediler ama kafaları işgal etmek suretiyle ve özellikle aydın kesimimizi esir almak suretiyle, ülkemizi kültürel ve zihinsel olarak esir almaya çalıştılar. O da neydi, 'bizden bir şey olmaz, biz yapamayız, biz savaşı kaybettik, Batı bizi geçti, Batı şöyle büyük, böyle büyük' denilerek, aslında Batı karşısında bir aşağılık kompleksinin esiri olmayı getiren bir anlayış, maalesef aydın kesimimizi esir aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada neyi gördük; bu Batı medeniyeti artık kokuşmaya yüz tuttu. Yolun sonuna geldi."

Ekonomik açıdan, Avrupa Birliği'nin eski cazibesini artık tamamen yitirdiğini dile getiren Erdoğan, "İşte İngiltere'nin AB'den ayrılışına şahit oluyoruz. İşte İtalya, şu anda bile çok ciddi krizle boğuşmakta. Bu krizlerin tümü AB'nin kaderini belirleyecek krizler. AB bu kadar krizlerle boğuşurken, bakıyoruz Amerika bir yanda, bakıyoruz Çin bir yanda, Kore bir yanda, Orta Doğu'da girdiği karışıklıklar veya oluşturduğu karışıklıklar ve bunlarla ilgili, eskisi gibi 'dediğim dedik çaldığım düdük' diyemeyen bir Amerika. Yani bakıyoruz, o Batı medeniyeti dediğimiz, işte aydınlarımızın çok gıptayla özendiği, sadece şeklen benzemenin marifet olarak sayıldığı Batı medeniyeti, maalesef bir çıkmaza doğru sürüklenmekte." ifadelerini kullandı.

"Bu yürüyüşü sürdürmemiz ve gençlere aşılamamız çok önemli"

Erdoğan gençleri, aydınlarda oluşan "Batı kompleksinden" kurtarmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, artık ciddi bir şekilde gençlerimiz öz güven kazandı. Yani artık 'biz yapabilir miyiz, onu ancak Batı yapar', bu işler artık eskisi gibi değil. Bugün Türkiye, kendi gemisini, kendi helikopterini, füzesini yapabilir hale geldi ve hızla bu konudaki adımlarla güçleniyoruz. Türkiye, 15 Temmuz gibi bir geceyi yaşadı. Biz bunlar gibi olayları çok yaşadık ve bunların arkasında her zaman ülkenin düşmanları yer aldı. Türkiye'nin düşmanları, Türkiye'nin gündeminde söz sahibi olmak isteyenler hep destek verdiler. Ancak bu sefer millet, nasıl bir öz güvenle dolduysa, 15 Temmuz'da bu işe 'dur' dedi. Şimdi böyle bir birlik beraberliği yakalamışken, bu yürüyüşü sürdürmemiz ve gençlere aşılamamız çok önemli."