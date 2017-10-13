Bilal Erdoğan: 21'inci Yüzyıl, bizim yüzyılımız olacak

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, \"21’inci Yüzyıl, inanın bizim yüzyılımız olacak. Bundan hiç şüphem yok. Dünyanın bugünkü bu çalkantıları, inşallah çok kutlu doğumlara haberci\" dedi.

TÜGVA Bolu İl Hizmet binası, törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Vali Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Seben Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Özbağ, Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet katıldı. Törende konuşan Erdoğan, 21’inci yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olacağını ifade etti. Bilal Erdoğan, \"21’inci Yüzyıl inanın bizim yüzyılımız olacak. Bundan benim hiç şüphem yok. Sizin de olmasın. Dünyanın bugünkü bu çalkantıları inşallah çok kutlu doğumlara haberci. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bu millet 15 Temmuz’da Çanakkale ruhunun bitmediğini ispat etti. Dünya da bunu gördü. Şimdi onun için üstümüze gelecekler. Ama bu millet nasıl bin yılı aşkın bağımsızlığını kimseye teslim etmediyse, bugün de yarın da teslim etmez\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet tarafından Bilal Erdoğan’a halı, kilim ve süs amaçlı olarak kullanılan pösteki hediye edildi. Bilal Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra kurdele keserek binanın açılışını yaptı.



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