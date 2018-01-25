İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak başlatılan ve 6. gününe giren "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA) kumanda merkezine gitmesini eleştirdi. İde, Erdoğan'a gazilik verilmesine yönelik kanun teklifini de değerlendirerek, "Bilal Bey, sanırsın 3. cihan harbini idare ediyor; gazilik ne ki, sultanlık başını almış gidiyor" dedi.

Bilal Erdoğan, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı" harekâtı kapsamında kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA) kumanda merkezine gitmiş, İHA'ları üreten firmanın sahibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar da İHA kumanda merkezinden fotoğraf paylaşmıştı.

İde'nin "Gazi' ağaçta yetişmiyor!" başlığıyla (25 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Durup durup ilginç konularda ilginç çıkışlar yapıyor, AKP Milletvekili Metin Külünk..

Son bombası, "Recep Tayyip Erdoğan'a 'Gazilik' ünvanı verilsin" teklifi..

Önümüzdeki seçimde aday olma ihtimali mi zayıfladı, ya da bir mevzuda Reis'in radarına mı yakalandı bilmiyorum..

Ama önerinin elle tutulur, akılla izah edilir bir yanı yok..

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Diyor ki Metin Külünk;

-Sultan Alparslan, Sultan Süleyman, Abdülhamid Han, Mustafa Kemal de 'Gazilik' ünvanlarını aldılar ve kullandılar..

Biri de çıkıp demiyor ki;

-Hacı abi, bizimle kafa mı buluyorsun? Saydığın isimlerin kimler olduğunun, neler yaptığının farkında mısın? (Ki kendisi milliyetçi gelenekten geldiğini söyler.. Bilmemesi mümkün olmamakla birlikte, bilinmeyen sebeplerle unutmuş olması mümkündür..)

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Diyor ki Metin Külünk;

-Hatta 1732'de Tebriz'in alınması üzerine 1. Mahmut'a da gazi unvanı verilmiştir..

Biri de çıkıp demiyor ki;

-Hacı abi, Hadi 1. Mahmut Tebriz'i aldı.. Peki Tayyip Bey nereyi aldı da benzeştirip unvan biçiyorsun?

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Diyor ki Metin Külünk;

-Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde devletin, milletin ve ordunun yanında seferlere iştirak eden ve zafer kazanan devlet adamlarına gazi unvanı verme geleneği hep devam etti.

Biri de çıkıp demiyor ki;

-Hacı abi, o devlete, Türkiye Cumhuriyeti'ne, 16 yıllık iktidarında ve her fırsatta 'Ceberrut' diyen, varlığına 'Reklam arası' diyen, siyasetini, onun kurumları, değerleri ve geleneklerini yıkmaya programlayan bir siyasetçi için başka bir gerekçe bulamadın mı?

Biri de çıkıp demiyor ki;

-Hacı abi, o orduya 30 yıldır, 'Darbeci, statükocu, millet düşmanı' diyen bir siyasetçiye, 'ordunun yanında yürüyerek' gerekçesiyle gazilik unvanı, sence akla mantığa sığar mı?

Biri de çıkıp demiyor ki;

-Hacı abi, Tayyip Erdoğan ne zaman orduyla sefere çıkmış ki, gerekçen seferdir?

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Bu önerinin üzerine bu kadar yazılıp çizilmeli mi bilemedim aslında..

Ama sonra dedi ki içimdeki ses;

-Mesele, ayakları yere basmayan unvan önerisi değil.. Mesele bu beylerin 'Dip Duygusu..'

Bir siyasetçiyi, Sultan Alparslan'la, Sultan Süleyman'la, Abdülhamit Han'la, Mustafa Kemal'la bir gören şaşı bakış..

Ben bunları yazarken kulağım Cumhurbaşkanı'nın 44'üncü muhtarlar buluşmasında.. Ne dedi biliyor musunuz Saray için;

-Bu gazi mekanda..

AKP milletvekilinin önerisini ciddiye almayayım ama gördüğünüz gibi en üst perdeden müşterisi hazır.. 15 Temmuz kalkışmasında tek bir fiske yemeyen (ki şükürler olsun yemedi) Sarayı 'Gazi' ilan eden zihniyet, kendine gazilik de ister padişahlık da..

Ve zaten hakkıdır.. Baksanıza mahdumu Bilal bey harekat merkezinde, sanırsın 3. cihan harbini idare ediyor.. Gazilik ne ki, 'Sultanlık' havası almış başını gidiyor..

Buyur burdan yak!

Hadi bunlar AKP içindeki yaklaşımlar, gazilik de ister, sultanlık da derken içimdeki ses;

Meclis'te, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a da soruldu 'Erdoğan'a Gazilik" önerisi.. "Bu unvanı sıradanlaştıracak bir öneridir.. Olur mu böyle bir ciddiyetsizlik" demesini beklerken, "Meclise gelsin değerlendiririz" dedi..

Değerlendirip ne diyecek meraktayım.. Aklımda deli sorular:

-Anadolu'yu Türk'e yurt yapan 'Gazi' Sultan Alparslan'a ne diyecek mesela?

-Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini atan Osman Gazi'yle nasıl benzeştirecek ittifak ortağını?

-Viyana kapılarına dayanmış Sultan Süleyman'la nasıl bir ortaklık kuracak 'Mutabık' oldukları Erdoğan'la ?

-"Yeter söz Türk'ün" diyebilen Abdülhamit Han'la, Türkçülüğü elinin tersiyle iten arasında, hangi açılım projesi üzerinden ve nasıl bir fikir birliği yakalayacak?

-Devleti kuran Mustafa Kemal'le, o devleti 'ceberrut' ilan eden siyasetçi arasında nasıl bir ortaklık kuracak?

-Cumhuriyetin banisi, İstiklal Harbi Gazisi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi 'tırnağıyla' eşleştirecek mevzuyu?

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Hepsini geçtim, "Meclise gelsin değerlendiririz" diyen MHP Grup Başkanvekili, Erdoğan'ı; "Türk milletine bu kadar yabancı kalan, Türklüğe bu denli şaşı bakan birisinin Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor olması hepimiz için ibretlik ve şok edicidir." diye tanımlayan Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye ne diyecek mesela?

Metin Külünk'ün "Sultan Alparslan" benzetmesini, "Anlaşılan Erdoğan, Sultan Sencer ile Sultan Alparslan'ı birbirine karıştırmaktadır" diyen Devlet Bahçeli'ye nasıl izah edecek mesela?

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Dedim ya, ciddiye almamalı diyoruz ama görüyorsunuz, garip önerinin müşterisi var..

Şaşkınlıklarımız artarak sürüyor eyvallah da, hangi ara bu noktaya geldik yav?

Pes.. Vallahi de pes, billahi de pes..

Dur ben bu yazı yayınlansın da, yayınlatıp yayınlatmamayı bir daha 'Değerlendireyim...'