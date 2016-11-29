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Spor

Bilal Başaçıkoğlu'na resmi teklif

Hollanda temsilcisi Feyenoord'un teklifi reddettiği öğrenildi

29 Kasım 2016 12:43

Fenerbahçe'nin Feyenoord'da forma giyen Türk futbolcu Bilal Başacıkoğlu için transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakiplerinden olan Feyenoord'da forma giyen Bilal Başacıkoğlu, Kadıköy'deki 20 dakikalık performansıyla göz doldurmuştu.

Fenerbahçe'nin bu futbolcuyu transfer etmek için Feyenoord'la iletişime geçtiği ancak Bilal'ı bırakmayı düşünmeyen Hollandalıların teklifi reddettiği öğrenildi.

Kanatlarda oynayan 21 yaşındaki Bilal bu sezon 23 resmi maçta 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

Ümit Milli Takımı formasını da giyen Bilal, ilk kez Kosova maçıyla A Milli Futbol Takımı'na davet edilmiş ancak forma şansı bulamamıştı.

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