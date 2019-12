-BİL SORUYU AL ÇİKOLATAYI KONYA (A.A) - 07.06.2011 - Konya'da bir yazılım firmasının öğrencilere yönelik geliştirdiği ''ietüt'' cihazı, akıllı kart ile sisteme giriş yapan öğrenciye, seviyesine göre yöneltilen soruları doğru cevaplaması halinde çikolata, flash disk, kol saati gibi farklı hediyeler veriyor. Konya'da faaliyet gösteren RNK Teknoloji ve Yazılım Firması Genel Müdürü Ali Ortakabakçı, interaktif etüt merkezi (İETÜD) adını verdikleri cihazın, eğitim kurumlarında öğrencilere yönelik geliştirdikleri bir sistem olduğunu söyledi. Bu cihazın, interaktif olarak etüt yaptırarak öğrencilerin dersten daha fazla fayda görmesini sağladığını ifade eden Ortakabakçı, öğrencinin motivasyonunu artırdığını bildirdi. -SORULARI DOĞRU CEVAPLAYAN ÖĞRENCİYE ÇİKOLATA VERİYOR- Ortakabakçı, bu cihazla ilgili fikrin Konya'daki Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerinden geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Yaklaşık 3 yıl üzerinde çalışarak bu cihazı ortaya çıkardık. Sistem ile okuldaki her öğrenciye bir akıllı kart veriyoruz. Bu kartı öğrenci cihaza tutarak cihazın kendisini tanımasını sağlıyor. Öğrenci hangi seviyede ise o seviyeye göre ana bilgisayara bağlanarak, yönetici öğretmenin kontrol ettiği bilgisayardan sorular öğrenciye yöneltiliyor. Her sorudan sonra öğrencinin doğru şıkkı cevaplamasını bekliyor. Doğru cevabı işaretlediğinde sonraki soruya geçiyor. Bu soruları doğru cevaplayan öğrenciye, ekranın yanındaki mekanik sistemden anında ödül veriliyor. Seviyesine göre değişmekle beraber çikolata ve benzeri gıda ödülü verebiliyor. Bu ödüller öğrencilerin seviyesine göre değişebiliyor. 5'inci, 6'ıncı veya 10'uncu seviyedeki öğrenciye de flash disk, kol saati gibi daha yüksek değerli ödüller verebiliyor.'' Cihazın halen Konya'daki Selçuklu Görme Engelli İlköğretim Okulu'nda hizmet verdiğini anlatan Ortakabakçı, öğrencilerin cihaza çok yoğun ilgi gösterdiğini, öğrencilerin bulduğu her vakitte sistem üzerinden soru çözerek, kendilerini geliştirdiğini bildirdi. -GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE SORULARI SESLİ SORUYOR- Cihazın eğitim öğretim veren tüm kuruluşlarda kullanılabildiğini anlatan Ortakabakçı, ''Görme Engelliler Okulu'nda hizmet veren cihazımızı görme engelli öğrencilerimize göre uyarladık. Bu cihaz, görme engelli öğrencilere soruları sesli olarak soruyor, cevaplar da öğrenciler tarafından Braille alfabesi ile hazırlanan butonlara dokunarak sisteme girilebiliyor'' diye konuştu. Ortakabakçı, cihazın maliyetinin henüz netleşmediğini ancak 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında bir maliyet öngördüklerini dile getirerek, cihazın Hükümet'in bir programı olan Fatih Projesi'ne de artı katma değer sağlayacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.