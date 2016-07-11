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Bikinili kadınları fotoğraflayan kişi serbest bırakıldı

Keşan'da yaşanan olayda soruşturma sürüyor

11 Temmuz 2016 20:23

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir kişi bikinili kadınları cep telefonuyla çekerek, cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.Tacizci daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Edirne’nin Keşan İlçesi’ne bağlı Gökçetepe Köyü sahilinde, 2 kadını plajda güneşlenirken bikinili halde cep telefonuyla fotoğraf ve görüntülerini çekerek cinsel tacizde bulunan A.S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.S., Gökçetepe Köyü sahilindeki plajda güneşlenen Z.K.S. ile E.A.’yı bikinili halde cep telefonuna çekerek, görüntü ve fotoğraflarla kadınlara cinsel tacizde bulundu.

Kadınların şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan A.S., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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