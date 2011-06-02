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Bikiniyle şarj olan İpod!

ABD'nin New York kentinden bir tasarımcının geliştirdiği bikini, plajda iPod veya kamerasını şarj etmeyi unutanların sorununu çözebiliyor.

02 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD'nin New York kentinden bir tasarımcının geliştirdiği bikini, plajda iPod veya kamerasını şarj etmeyi unutanların sorununu çözebiliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesindeki habere göre, Brooklynli genç tasarımcı Anderw Schneider'in buluşu Güneş Enerjili Bikini, kumaşın içine gizlenen USB bağlantısıyla, sahibinin veya çok yakın arkadaşlarının cihazlarını şarj edebiliyor.

Foto-voltaik güneş panelleri iletken ipliklerle dikilerek yapılan bikini, uzun saatler süren el dikişiyle üretiliyor.

Giyen kişinin ölçüsüne göre değişen ve maliyeti 350 lirayı aşan bikiniyi tasarlayan Schneider, erkekler için de plajda bira soğutabilen bir mayo geliştirmeyi amaçladığını belirtiyor.



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