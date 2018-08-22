Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Beyaz TV’de Defne Samyeli’nin bikinili fotoğraflarını buzlayarak veren magazin programına tepki gösterdi. Semercioğlu, "Bikinili fotoğraf göstermiyorsan o zaman magazin programı da yayınlamayacaksın" dedi.

Semercioğlu'nun "Bir yerde yanlış var..." başlığıyla (22 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Beyaz TV’deki magazin programında Defne Samyeli’nin bikinili fotoğrafları buzlanarak verilmiş.

Neden?

Bu işin en çok izlenenini iki sezondur yapıyoruz ekranda Seren’le...

Bugüne kadar yayınladığımız bikinili fotoğraf ya da görüntüler nedeniyle ne RTÜK’ten bir ceza, ne seyirciden bir eleştiri, ne kanal yönetimden bir uyarı aldık...

Peki Beyaz TV neden kraldan çok kralcılık yapıyor?

Neden otosansür uyguluyor...

Diyebilirler ki bizim yayın politikamıza uymuyor...

Ona saygım sonsuz. Bir kanala, bir gazeteye neden bikinili fotoğraf yayınlamıyorsun diye kimse karışamaz. Neden yayınlıyorsun diye karışamayacağı gibi...

Medya kuruluşları, kanunlar ve yayın ilkeleri çerçevesinde kendileri belirler yayın politikalarını...

Ama bikinili fotoğraf göstermiyorsan o zaman magazin programı da yayınlamayacaksın.

Hem magazin programı yapayım, hem bikiniyi buzlayayım kafası olmaz.

Futbol maçı yayınlayıp topu buzlamaya benziyor bu...