Bikinili-Atatürk'lü reklama tepki

T24 - Hollanda'da bir tur şirketinin banknotlar üzerindeki Atatürk resmi ile bikinili kız görüntülerini birleştirmesi tepki çekti.





Hollanda'nın en büyük tur şirketlerinden birinin afişlerinde kullandığı bu görüntü, ülkede yaşayan Türklerin tepkisini çekti.





Hollanda'nın en büyük turizm şirketi D-Reizen'ın reklamında kullandığı afişlerde, Atatürk'ün para üzerindeki fotoğrafıyla, bikinili genç kızların fotoğrafının birleştirilmesi Hollanda'da yaşayan Türklerin tepkisini çekti.





D-Reizen, yeni reklam kampanyasında bikinili kız fotoğrafları kullandı. Ancak, reklam kampanyasında kullanılan afişlerde bikinili kızın baş kısmına Atatürk'ün para üzerindeki fotoğrafı yerleştirildi. Şirket, 8-10 ülkenin parasını da aynı şekilde afişlerinde kullandı.





Hollanda'nın dört bir yanına konulan afişler, Türk toplumunun tepkisini çekti. Tepkiler üzerine Hollandalı şirket, özür diledi. Herhangi bir art niyet taşımadıklarını duyuran şirket, afişleri de toplatma kararı aldı.