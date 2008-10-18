Bikini özgür kaldı

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya’da parlamenterler aylar süren tartışmalardan sonra plajlarda bikini giyilmesinin devamına karar verdi.



Endonezyalı milletvekilleri, turistlerin bikini giymelerini, bu ay sonunda kabul edilmesi beklenen pornografiyle mücadele yasa tasarısı kapsamında tartışıyorlardı. Turistlerin Bali gibi bazı turistik bölgelerde bikini giymeye devam edebileceklerini söyleyen çoğunluk partisi milletvekillerinden Abdül Aziz, "Bu ay sonu kabul edilmesi beklenen yasa tasarısı turizmi etkilemeyecek" dedi.



Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono’nun partisinden Aziz, "Protestoları dinledik" diyerek, turizm sektöründen gelen, bikini giyen yabancıların cezalandırılacağı endişelerini göz önüne aldıklarını söyledi.



Cinsel arzuları uyandıran ve toplum ahlakını tehdit eden eylem ve eserleri cezalandırmayı amaçlayan yasa tasarısı üzerindeki tartışmalar aylardır sürüyor. Muhafazakar milletvekillerinin girişimiyle hazırlanan tasarıya karşı laik ve ılımlı kesimler ile Bali ve Batı Papua milletvekillerinin muhalefetinin giderek artması, yasa tasarısında değişiklik yapılmasını da zorunlu kıldı. Endonezya bu yıl 7 milyon yabancı turist ve 6,7 milyar dolar turizm geliri bekliyor. (AA)



