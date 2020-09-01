Biglia'ya en yüksek teklif Trabzonspor'dan

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın alternatifini Serie A’da buldu. Milan’da forma giyen ve talipleri olan Lucas Biglia konusunda Trabzonspor rakiplerinden öne çıkan bir teklif yaptı.

İtalya basını, bordo-mavililerin, orta saha transferi için tecrübeli yıldız Lucas Biglia ile ilgilendiği yazıldı.

İtalya’da çıkan haberlere göre AC Milan’da forma giyen Biglia konusunda Trabzonspor rakiplerinden öne çıkan bir teklif yaptı. Karadeniz temsilcisinin dışında en ciddi talibin Torino olduğu ifade edilirken, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden de Biglia için teklifler olduğu belirtildi.

Öte yandan çıkan bir başka haberde ise Torino’nun Biglia’ya 1.8 milyon euroya ek olarak bonuslar içeren bir paket hazırladığı, Trabzonspor’un bu rakamdan daha yüksek bir teklif yapmasına rağmen Biglia’nın İtalya’da kalmayı tercih ettiği söyleniyor.



34 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu geçen sezon Milan’da istikrarsız bir görüntü çizmiş ve çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştı.