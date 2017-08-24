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Bigem’in anısı ismini verildiği parkta yaşatılıyor

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) -  BOLU'da 3 yıl önce öldürülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Bigem Çubukçuoğlu'nun anısı belediyenin yaptığı parkta yaşatılıyor

24 Ağustos 2017 17:27

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA) -  BOLU\'da 3 yıl önce öldürülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Bigem Çubukçuoğlu\'nun anısı belediyenin yaptığı parkta yaşatılıyor.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'nde öğrenci olan Bigem Çubukçuoğlu, 3 yıl önce Bolu Defterdarlığı\'nda memur olarak çalışan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ayşe Kalkan tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Kalkan ifadesinde, Bigem Çubukçuoğlu\'nu güzel olduğu için öldürdüğünü söyledi. Bolu\'da büyük yankı uyandıran olayın ardından Bolu Belediyesi, geçen yıl Bigem Çubukçuoğlu\'nun anısına adının verildiği park yaptırdı.
Çubukçuoğlu\'nun okul arkadaşları Alpağutbey Mahallesi\'ndeki parkta bir araya gelerek öldürülen genç kızın portresini duvara yapıp, \'Sonsuza kadar bizimlesin\' notu düştü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği 4\'üncü sınıf öğrencileri, duvarları ve park içerisinde birçok yeri de boyayarak çeşitli motiflerle süsledi. 
Bigem’in annesi Nilgün ile babası Tarık Çubukçuoğlu da öğrencilere çalışmalarda destek verdi. Acıları hala ilk günkü gibi taze olan Bigem\'in anne ve babası, kızlarının duvardaki portresinin yanına en sevdiği renklerdeki çiçeklerden çizdi.
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