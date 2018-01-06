Biga'da vince arkadan çarpan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde yol kenarında park halinde olan 17 EN 185 plakalı vince arkadan çarpan 17 LE 671 motorsiklet sürücü 65 yaşındaki Mehmet Emin Gürdere öldü.

Kaza, bugün sabah saat 10.00 sıralarında Çanakkale-Biga Karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. 17 LE 671 plakalı motorsikleti ile Biga yönüne giden Mehmet Emin Gürdere, yol kenarında park halinde olan 17 EN 185 plakalı vince arkadan çarptı. Sürücü Mehmet Emin Gürdere kaza yerinde öldü. Savcı ve polisin incelemesinin ardından, Mehmet Emin Gürdere’nin cesedi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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