T24 LogoT24 Logo
Gündem

Biga'da vince arkadan çarpan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde yol kenarında park halinde olan 17 EN 185 plakalı vince arkadan çarpan 17 LE 671 motorsiklet sürücü 65 yaşındaki Mehmet Emin Gürdere öldü

06 Ocak 2018 14:55

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde yol kenarında park halinde olan 17 EN 185 plakalı vince arkadan çarpan 17 LE 671 motorsiklet sürücü 65 yaşındaki Mehmet Emin Gürdere öldü.
Kaza, bugün sabah saat 10.00 sıralarında Çanakkale-Biga Karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. 17 LE 671 plakalı motorsikleti ile Biga yönüne giden Mehmet Emin Gürdere, yol kenarında park halinde olan 17 EN 185 plakalı vince arkadan çarptı. Sürücü Mehmet Emin Gürdere kaza yerinde öldü. Savcı ve polisin incelemesinin ardından, Mehmet Emin Gürdere’nin cesedi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Safiye TARI GÜNERBİGAÇanakkale DHABigaENLEMehmet Emin GürdereKazaKarayolununSürücü Mehmet Emin GürdereMehmet Emin GürdereninBiga Devlet HastanesiKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24