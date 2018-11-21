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Biga'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak içki ele geçirdi

21 Kasım 2018 19:43

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile çok sayıda kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Biga ilçesi Balıklıçeşme Köyü\'nde M.S.\'ye ait bir işletmede uyuşturucu madde ile kaçak içki bulunduğu ihbarı alan ekipler, operasyon düzenledi. Yapılan baskında 3 kilogram esrar, 400 kök kenevir bitkisi, 500 litre kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. İşletme sahibi M.S. gözaltına alındı.

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