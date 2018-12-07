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Biga'da FETÖ'den aranan eski askeri personel tutuklandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK'den ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan eski askeri personel E

07 Aralık 2018 18:38

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, TSK\'den ihraç edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan eski askeri personel E.C. (28) jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Biga ilçe merkezinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) ihraç edilmiş ve hakkında araması bulunan E.C. saklandığı bir evde yakaladı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi E.C. ifadesi alınmak üzere jandarma\'ya götürüldü. E.C. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanaracak cezaevine gönderildi.

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