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Biga ve Ayvacık'ta okullara kar tatili

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi

07 Ocak 2019 12:03

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.
Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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