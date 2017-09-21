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Biga Belediyesi çalışanı 6 kişi, FETÖ'den açığa alındı

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga Belediyesi'nde görevli olan ve FETÖ/PDY'yle bağlantısı olduğu öne sürülen 3'ü memur diğerleri işçi toplam 6 kişi, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı

21 Eylül 2017 15:40

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga Belediyesi\'nde görevli olan ve FETÖ/PDY\'yle bağlantısı olduğu öne sürülen 3\'ü memur diğerleri işçi toplam 6 kişi, başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.
Çanakkale Valiliği tarafından idari soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ileri sürülen, Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı M.K., itfaiye eri T.D., hizmetli F.Ç. ile işçiler İ.D., A.T. ve E.S., dün itibariyle açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı. 6 kişinin 2014 yılı öncesinde Biga Belediyesi\'nde işe alındığı iddia edildi. Biga Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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