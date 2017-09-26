Biga açıklarında, denizde hortum oluştu

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesi açıklarında, denizin üstünde oluşan hortum, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Biga İlçesi\'ne bağlı Aksaz Köyü\'nde yağışlı hava ve fırtına nedeniyle denizin üstünde hortum oluştu. Bigalılar\'dan Fırat Aydın, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Bazı kişiler korku ve heyecan içinde hortumu izledi. Hortum, kısa sürede gücünü yitirdi. Hortum nedeniyle denizin üstünde oluşan dalga bir süre daha devam etti.

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