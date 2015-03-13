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Dünya
Deutsche Welle

Big Ben ve Eyfel Kulesi'ne saldırı tehdidi

IŞİD Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'e ve Paris'teki Eyfel Kulesi’ne saldırı tehdidinde bulundu.

13 Mart 2015 12:35


IŞİD, taraftarlarına yönelik sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani'nin açıklamasının yer aldığı 27 dakikalık bir ses kaydı yayınladı. Açıklamada Adnani IŞİD karşıtı koalisyonun askeri başarılarının yalan ve hayal ürünü olduğunu söyleyerek "IŞİD'in dayanıklı olduğunu, sürekli güçlendiğini ve muzaffer kalacağını" belirtti.

IŞİD sözcüsü Adnani, Kobani'deki yenilgilerinin ise bir başarı olduğunu ileri sürdü. Adnani "Eğer Pentagon aylar sonra küçük bir kentin geri alınmasını kutluyorsa bu bizim için bir zaferdir" diye konuştu.

IŞİD sözcüsü, ABD küçük kentler için savaşırken kendilerinin Paris, Roma, Granada gibi çok daha büyük metropolleri hedef aldığını belirtti. Adnani “Beyaz Saray, Big Ben ve Eyfel Kulesi'ni bombalayacağız” diye konuştu.

Adnani ayrıca IŞİD ile Boko Haram arasında da bir ittifak kurulduğunu da belirterek “Sizlere halifeliğin Batı Afrika'ya yayıldığı yönündeki iyi haberi bildiriyoruz çünkü Sünni gruptaki kardeşlerimizin ittifak teklifini kabul ettik” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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