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Big Bang Theory ekibinden Stephen Hawking mesajı: Bize ve dünyaya ilham verdiğin için teşekkürler

Ünlü İngiliz evrenbililmci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti

14 Mart 2018 12:56

Ünlü İngiliz evrenbililmci ve fizik profesörü Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. The Big Bang Theory (Büyük patlama teorisi) dizisi, bundan yaklaşık dört yıl önce setlerine konuk olan ünlü fizikçi Hawking'le çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medyada, "Bize ve dünyaya ilham verdiğin için teşekkürler" mesajıyla paylaştı.

Hawking 21 yaşından beri als hastalığı ile mücadele ediyordu.

TIKLAYIN - Fizik profesörü Stephen Hawking hayatını kaybetti

Üstün zekalı 4 fizikçinin sıradışı hayatlarını konu alan dizinin bir bölümüne konuk olan Hawking kendisini tanımayı çok isteyen teorik fizikçi Sheldon Cooper karakteriyle bir araya gelmişti. Canlandırdığı Sheldon Cooper karakteri ile onlarca ödüle layık görülen Jim Parsons ise, ünlü fizikçiyle fotoğraf çektirmişti.

TIKLAYIN - Stephen Hawking kimdir?

Hawking'in ölümünün ardından dizinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaklaşık dört yıl önce çekilen fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, Onu #BigBangTheory'de onurlandırmak bir onurdu. Bize ve dünyaya ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz" dedi.

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