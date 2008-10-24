Bieniuk ve Dziewicki gitti!



Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu, Polonyalı futbolcular Jaroslaw Pawel Bieniuk ile Piotr Dziewicki'nin birtakım bahaneler öne sürerek sözleşmelerini tek taraflı fesh ettiklerini belirterek, ''Polonyalı iki oyuncunun asıl amacı Jarabinsky'yi değiştirmekti, bunu başaramayınca bir dizi bahaneler üreterek ayrıldılar'' dedi.



Hasan Akıncıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polonyalı futbolcular Jaroslaw Pawel Bieniuk ile Piotr Dziewicki'nin geçmiş yıllara dayalı alacaklarının bulunmadığını, bu yılki ödemelerde bazı aksaklıklar olduğunu bildirdi.



Polonyalı iki oyuncunun sözleşmelerini tek taraflı feshetmek istemelerinin asıl amacının para olmadığına dikkati çeken Akıncıoğlu, ''Polonyalı iki oyuncunun asıl amacı Jarabinsky'yi değiştirmekti, bunu başaramayınca bir dizi bahaneler üreterek ayrıldılar. Bu yüzden gittiklerini belirttiler.



Sezon başından bu yana koydukları tavırları da bu şekilde ortaya çıktı. Süper Lig'de oynanan 7 maçın 4'ünde sakat oldukları gerekçesiyle oynamadılar'' diye konuştu.



Akıncıoğlu, Polonyalı futbolcuların teknik direktör Joseph Jarabinsky ile anlaşamadıklarına, değiştirilmesi için sezon başından bu yana tavır içinde olduklarına işaret ederek, şunları söyledi:



''Antalyaspor kazanırsa hoca gitmez diye maçlarda sakatlık bahanesi ile oynamadılar. Antalyaspor olarak futbolcuya dayalı bir sisteme asla müsaade etmeyeceğiz. Hocamız gitse dahi Polonyalı oyuncuların bir daha Antalyaspor'a geri dönmeleri söz konusu olamaz. Bu konuda kendilerine verilmiş olan şifahi ve yazılı ihtarlarımız var.



Olay hukuksal bir sürece girdi, Polonyalıların yaptığı vefasızlık, mesleğe saygısızlıktır.''



Antalyaspor camiasının çok büyük olduğunu, sisteme dönük bu tür münferit suçları asla affetmeyeceğini anlatan Akıncıoğlu, Antalyaspor'a yaptıkları bu tür davranışların kendilerini, bundan sonraki hayatlarında da takip edeceğini kaydetti.



Polonyalı iki oyuncunun bonservisi için 500 bin Avro ödendiğini hatırlatan Akıncıoğlu, iki oyuncuya yıllık toplam 600 bin Avro da garanti para verildiğini, iki oyuncuya Antalyalıların büyük sevgi gösterdiğini ama onların kamuoyunu da beyanatları ile yanıltıp Antalya'ya vefasızlık yaptığını ileri sürdü.



Başkan Akıncıoğlu, teknik heyetin takviyesinin yapıldığını da vurgulayarak, şöyle konuştu:



''Hocamız çok disiplinli, teknik kapasitesini yüksek buluyorum. Ancak bir takım kötü gidiyorsa burada en çabuk değiştirilecek teknik direktördür. Bulunduğumuz yerde olmamızın sebebini tamamen teknik direktöre bağlamak yanlıştır. Bu yerde olmamızın nedenleri arasında münferit hatalar, takım içindeki uyuşmazlıklar ve şans faktörü de var. Tek bir nedene bağlamak yanlış. Olayın analiz ederken geniş perspektiften bakmak lazım.''



HACETTEPE MAÇI



Pazar günü Hacettepe ile kritik bir maç yapacaklarını belirten Akıncıoğlu, futbolcularla konuştuklarını, şu anda takım içinde sıkıntı olmadığını ve hepsinin kenetlendiğini söyledi. Oyuncuların maçı almaya konsantre olduklarını ve kazanacaklarını vurgulayan Akıncıoğlu, Hacettepe maçını alarak düzlüğe çıkacaklarını savundu. Akıncıoğlu, bir kaç maç kazanarak orta sıradaki takımlarla aynı seviyeye geleceklerini ifade ederek, ''Telaşa gerek yok. Takıma güveniyoruz. İnşallah başarılı oluruz'' dedi.



''UĞUR VE HAKAN ÖZMERT'İ İZLİYORUZ''



Akıncıoğlu, disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılan ve PAF takıma gönderilen Uğur Kavuk ve Hakan Özmert'in çalışmalarını takip etiklerini, gelecek günlerde durumlarını tekrar değerlendireceklerini ve tekrar kadroya katılmalarını dört gözle beklediklerini sözlerine ekledi.









