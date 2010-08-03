-BİELSA, 5 YIL DAHA ŞİLİ'NİN BAŞINDA SANTİAGO (A.A) - 03.08.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda ikinci turda elenen Şili'nin teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın sözleşmesi 5 yıl uzatıldı. Şili Futbol Federasyonu Başkanı Harold Mayne-Nicholls, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bielsa'nın 2015 yılına kadar Şili'nin başında olacağını söyledi. Mayne-Nicholls, ''Onunla yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladık. O da, biz de sözleşme şartlarından memnunuz. Görevinin başında kalması için talep ettiği her maddeyi kabul ettik'' diye konuştu. 2007 yılından bu yana Şili'yi çalıştıran Arjantinli teknik adam, takımının 1998 yılından sonra ilk kez dünya Kupası finallerine yükselmesine katkı sağladı. 2010 Dünya Kupası'nın genç takımlarından biri olan Şili, 1962 yılından sonra ise ilk kez bir dünya kupasında rakip takımları yenerek, ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.