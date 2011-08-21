-Biden'den temerrüt güvencesi CHENGDU (A.A) - 21.08.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD'nin hiçbir zaman temerrüte düşmediğini ve düşmeyeceğini belirtti. Çin'e beş günlük resmi ziyarette bulunan Joe Biden, Sichuan Üniversitesinde yaptığı konuşmada, borç krizi içindeki ABD'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) tarafından kredi notunun düşürülmesi üzerine Çinli yetkililerin ''ABD'nin ekonomik geleceğinden endişeliyiz'' yönünde beyanlarına açıklık getirdi. Mevcut zorluklara rağmen ülkesinin yatırımcılar için en iyi seçenek olduğunu ifade eden Biden, Çinli yatırımcılara ABD'nin sözünde duracağını, borçlarını ödeme konusunda yapması gerekeni zamanı geldiğinde yapacağını vurguladı. Biden, Çinli yatırımcıların elinde bulunan ABD varlıklarının güvenli olduğuna dikkat çekerek, ''ABD, hiçbir zaman temerrüte düşmedi, düşmeyecek'' dedi.