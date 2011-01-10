-BIDEN'DAN AFGANİSTAN'A SÜRPRİZ ZİYARET KABİL (A.A) - 10.01.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, sürpriz bir ziyaretle Afganistan'a geldi. Başkan Yardımcısı Biden, güvenlik nedeniyle önceden duyurulmayan ziyareti kapsamında Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ile biraraya gelecek. Beyaz Saray'dan bir yetkili, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın öncelikli amacının, "Afganistan'da güvenliğin bu yıl Afgan güçlere devredilmesine yönelik durumu Afgan yetkililerle değerlendirmek, ayrıca ABD'nin bu ülkeyle uzun dönemli ortaklığına bağlılığını bildirmek olduğunu" belirtti.