Biden'dan telafi telefonu



ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Irak ordusunu IŞİD'e karşı yeterince mücadele etmediği şeklinde eleştirmesi Bağdat yönetimini kızdırdı. Irak yönetiminin tepkisini dindirmek amacıyla Irak Başbakanı Haydar el-Ebadi ile telefon görüşmesi yapan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da Irak ordusunun mücadelesini övdü.

Irak ordusunun IŞİD'le mücadelede büyük kayıplar verdiğini ve büyük bir yüreklilik gösterdiğini belirten Biden, ABD'nin Irak ordusunun Ramadi ve başka yerlerdeki cesaretinin farkında olduğunu dile getirdi. Biden, ABD'nin IŞİD'le mücadelede Irak ordusuna desteğini sürdüreceğini de vurguladı.

Savunma Bakanı ne dedi?

Savunma Bakanı Ashton, Ramadi kentinin düşmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Irak ordusunun IŞİD'e karşı mücadele isteğinde eksiklik olduğunu söylemişti.

Carter, "Irak ordusu rakiplerine karşı sayıca üstün, ancak savaşmak istemiyorlar, aksine geri çekiliyorlar. Biz onları eğitebiliriz, onları silahlandırabiliriz, ama mücadele isteğini biz veremeyiz" diye konuşmuştu.

Carter'ın bu açıklamaları Bağdat'ın sert tepkisine neden oldu. Ramadi'nin birkaç gün içinde geri alınması emrini veren Irak Başbakanı Haydar el-Abadi, alışılmadık bir ifade ile "Carter'ın yanlış bilgilerle yemlendiğini" söyledi.