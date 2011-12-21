-Biden'dan, Iraklı liderlere çağrı WASHINGTON (A.A) - 21.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Usame El Nuceyfi'yi arayarak, Bağdat'taki mevcut siyasi iklime dair kaygılarını ifade ettiği bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Biden, ayrı ayrı görüştüğü her iki Iraklı lidere, ABD'nin Irak'taki gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Irak'taki Amerikan askerlerinin çekilmesinden önce bu ay içinde bu ülkeyi ziyaret eden Biden, Maliki ve El Nuceyfi ile telefon görüşmelerinde, ABD'nin Irak ile uzun vadeli stratejik ortaklığına olan bağlılığına, kapsayıcı bir ortaklık hükümetine desteğine ve hukukun üstünlüğü ile Irak anayasasıyla tutarlı şekilde hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Biden'ın ayrıca, Irak Başbakanı El Maliki ve ülkedeki diğer büyük siyasi grupların liderlerinin bir araya gelerek, aralarındaki ayrılıkların üzerinde çalışmalarına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiği belirtildi.