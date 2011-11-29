-Biden'dan Irak'a beklenmedik ziyaret BAĞDAT (A.A) - 29.11.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Irak'a beklenmedik ziyarette bulundu. Biden'ın, Amerikan askerlerinin yıl sonuna kadar tamamen çekileceği Irak'ta iki gün sürecek ziyareti sırasında Iraklı yetkililerle Irak-ABD ilişkilerinin geleceğini görüşmesi bekleniyor. Bağdat ve Washington yönetimleri, Amerikan askerlerinin çekilmesinin tamamlanacağı 31 Aralık'tan sonra da Irak'ta birkaç bin Amerikan askeri kalmasına imkan verecek anlaşmaya varamamıştı. Irak'ta halen 14 bin Amerikan askeri bulunuyor. Biden, 2 Aralık'ta Türkiy