-BIDEN'DAN BAĞDAT'A SÜRPRİZ ZİYARET BAĞDAT (A.A) - 13.01.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, resmi temaslarda bulunduğu Pakistan'dan sürpriz bir ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a geçti. Beyaz Saraydan yapılan açıklamaya göre, Bağdat'a gece saatlerinde gelen Biden'in önceden ilan edilmemiş olan temasları sırasında, Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Şii siyasi lider İyad Allawi ve Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile görüşmesi bekleniyor. ABD Başkanı Barack Obama tarafından Irak dosyasıyla ilgilenmesi istenen Biden'in bu gelişi, Irak'a yaptığı yedinci ziyareti oluşturdu. Biden, Amerikan New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'a yardım ve destek rolünün devam etmesi gerektiğinin altını çizmişti.