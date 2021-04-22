Biden, zenginlerden alınan vergileri artırmayı planlıyor

ABD Başkanı Joe Biden, sermaye kazançları üzerinden alınan vergi oranını artırmayı planlıyor. Yapılacak düzenlemelerle yatırımcıların ödeyeceği vergi oranının yüzde 43,4'e kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre; konuya yakın kaynaklar, Biden'ın sermaye kazancı vergisi oranının neredeyse ikiye katlanarak yüzde 39,6'ya çıkarılmasını önereceğini ve bu oranın yatırım geliri üzerindeki mevcut bir ek vergi ile birleştiğinde, yatırımcılar için federal vergi oranlarının yüzde 43,4'e kadar çıkabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Plan henüz kamuya açık olmadığı için isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, planın 1 milyon dolar veya daha fazla kazananlar için sermaye kazancı oranını yüzde 39,6'ya çıkaracağını, mevcut taban oranının yüzde 20'ye yükseltileceğini belirterek Obamacare'i finanse eden yatırım geliri üzerinden yüzde 3,8'lik bir vergi uygulanacak ve finansal varlıkların getirilerindeki vergi oranını ücret ve maaş geliri üzerindeki en yüksek orandan daha yükseğe iteceklerini söylediler.

Bu öneri, yatırım getirilerini işgücünden daha düşük olarak vergilendiren vergi kanununun uzun süredir devam eden hâkimiyetini tersine çevirebilir. Biden, varlıklı bireyler için sermaye kazançlarını ve gelir vergisi oranlarını eşitleme kampanyası yürütmüş ve birçoğunun orta sınıf işçilerden daha düşük ücretler ödemesinin haksızlık olduğunu söylemişti.

ABD'de endeksler planla ilgili haberlerle geriledi, S&P 500 Endeksi yüzde 0,2 oranında yükseldikten sonra yüzde 1,04 düştü ve 4.129.97 puana indi. Nasdaq Composite yüzde 1.10 düştü 13.796.63 seviyesine geriledi. Dow Jones Endeksi yüzde 1.05 düşüşle 33.780.40 puan oldu.