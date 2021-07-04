Biden, yüzlerce ABD'li şirketi etkileyen siber saldırıyla ilgili konuştu: Arkasında Rusya olmayabilir, henüz emin değiliz

ABD Başkanı Joe Biden, yüzlerce Amerikalı şirketi etkileyen siber saldırıyla ilgili ABD istihbarat servislerine soruşturma emri verdi. Biden, saldırıyla ilgili ilk incelemlerde Rusya’ya dair işaret olmadığını ancak incelemelerin devam ettiğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, siber güvenlik şirketi Huntress Labs, son yapılan büyük ölçekli siber saldırının küçük ve orta ölçekli işletmelere BT hizmetleri sağlayan yaklaşık bin şirketi etkilediğini duyurmuştu.

Huntress, saldırının arkasıda Rusya bağlantılı REvil çetesinin olabileceğine işaret etmişti.

Michigan’a ziyarette bulunan ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin siber saldırının arkasında kim olduğuna dair sorusuna “Henüz belli değil” yanıtını verdi. Biden “İlk bulgular Rusya hükûmetinin olmadığını gösterdi ancak hâlâ emin değiliz” dedi.

Biden, istihbarat birimlerinin soruşturma için görevlendirildiğini, Rusya’nın sorumlu tutulması durumunda ABD’nin yanıt vereceğini söyledi.

Biden, 16 Haziran’da Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le buluştuğunda, siber saldırılar konusunu açmıştı.