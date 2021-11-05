Biden yönetiminin Demokrasi Zirvesi'ne davet edilecek ülkeler listesi sızdı; davetliler arasında Türkiye, Macaristan, Azerbaycan yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen ülkelerin yer aldığı bir liste sızdı. Sızan listede Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan gibi ülkelerin davet edilmediği görüldü.

Politico, ABD'de Biden yönetiminin hazırlandığı Demokrasi Zirvesi'ne ilişkin belgelere ulaştı. Henüz resmi olarak açıklanmayan davetli listesinin yer aldığı listede Türkiye'nin yer almadığı görüldü. 107 ülkelik listede Angola, Gana gibi ülkeler yer alırken, Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkeler de bulunmuyor. Öte yandan, henüz resmi olmayan listenin değişebileceği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, başta liderlerin yüz yüze bir araya gelmesiyle planlanan daha sonra video konferans ortamında gerçekleşmesi kararlaştırılan Demokrasi Zirvesi'ne hazırlanıyor.

Zirvede öne çıkacak konulardan birinin internet özgürlüğü olması bekleniyor. Otoriter hükûmetlerin baskılarına karşılık erişilebilir internet, veri güvenliği, teknoloji platformlarının düzenlenmesi konularında iş birliğinin öne çıkarılacağı belirtiliyor.

Zirvenin üç ana başlık etrafında tartışılacağı bildirildi. Bu başlıklar otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tespit edip onlarla mücadele etmek ve insan haklarını savunmak olarak belirlendi.