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Dünya

Biden yönetiminin Baş Tıbbi Danışmanı Fauci'den Dünya Sağlık Örgütü'ne Koronavirüs'le mücadele teşekkürü

"ABD maddi yükümlülüklerini uygulayacak"

21 Ocak 2021 12:40

Joe Biden yönetiminin baş tıbbi danışman olarak atadığı ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, "Koronavirüs'le mücadeledeki küresel önderliğinden dolayı" Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk gün planlarında "Dünya Sağlık Örgütü'ne geri dönme" adımı yer alırken ABD'de Koronavirüs mücadelesinin en etkili ismi ve yeni yönetimin baş tıbbi danışman olarak atadığı Dr. Anthony Fauci, Dünya Sağlık Örgütü'ne salgınla mücadele konusunda teşekkür etti. Fauci, ABD'nin kuruma maddi yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

Dünya yeni tip Koronavirüs'le mücadeleye odaklanmışken eski ABD Başkanı Donald Trump, hükûmetine Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılan mali yardımı durdurma emri vermişti. 
 

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